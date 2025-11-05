Frågetecken i MFF inför matchen mot Panathinaikos

Landslagsuttagna Taha Ali och mittbacken Colin Rösler saknades på onsdagens träning.

Således är de båda ett frågetecken inför morgondagens match mot Panathinaikos i Europa League.

Foto: Bildbyrån

Efter en poäng på de tre inledande matcherna i Europa League ställs Malmö FF mot grekiska Panathinaikos på Eleda stadion under morgondagen.

Under onsdagen genomförde man sin sista träning inför den stundande uppgiften. Då var Oliver Berg tillbaka från sjukdom samt Andrej Đurić som missade matchen mot Häcken på grund av en stukning. Nu är båda spelarna redo att spela imorgon.

Däremot saknade både Taha Ali, som nyligen togs ut i det svenska herrlandslaget, och Colin Rösler under dagens träning.

– Ali har haft lite strul med sin skada och han var inne i dag som en säkerhetsåtgärd. Vi hoppas ha användning av honom i morgon, men vi får se, säger interimtränaren Anes Mravac till Fotbollskanalen.

– Colin fick tyvärr feber här på morgonen så han har åkt hem, fortsätter han.

Att Rösler skulle kunna spela imorgon ser inte Mravac som särskilt troligt.

– Vi får se vad det medinciska säger, men möjligheterna (till spel) är inte stora då. Vi får se.

Matchen mellan Malmö FF och Panathinaikos har avspark klockan 18.45 imorgon, torsdag.



