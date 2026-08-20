Guide: Så ser du Mjällby – Salzburg i Europa League-playoffet

Mjällby tar emot Salzburg i det första mötet i Europa League-playoffet.

Avspark är torsdagen den 20 augusti 2026 klockan 18.00 på Strandvallen i Hällevik.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen i Sverige.

Foto: Bildbyrån

Mjällby föll i Champions League-kvalet mot Slovan Bratislava. Men det betyder inte att Blekingeklubbens Europaresa är över. Nu väntar i stället playoff till Europa League mot den österrikiska giganten Red Bull Salzburg. Returen väntar redan en vecka senare i Salzburg, vilket gör hemmamatchen på Strandvallen extra viktig för Mjällby i jakten på ett bra utgångsläge i playoff-rundan.

Mjällby – Salzburg: När och var?

Plats: Hällevik

Arena: Strandvallen

Datum: 20 augusti 2026

Tid: 18.00

Mjällby – Salzburg: Hur ser man matchen?

Streaming: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: Kl. 17.30 (svensk tid)

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Mjällby – Salzburg: Vad kan man förvänta sig?

Det här är det första av två playoff-möten, och därför blir hemmamatchen viktig för Mjällby inför returen i Salzburg den 27 augusti. Ett starkt resultat i Hällevik skulle ge ett bättre läge inför returen en vecka senare.

Formmässigt går Salzburg in i mötet med starkare siffror över de fem senaste matcherna: tre segrar och två oavgjorda. Mjällby har under samma period en seger, en oavgjord och tre förluster.

Salzburg tog sig till playoffet efter att ha vänt ett 0–2-underläge mot Pafos och gått vidare med 4–3 sammanlagt. Haris Tabaković gjorde samtliga fyra mål för det österrikiska laget i dubbelmötet, vilket ger ytterligare en tydlig bild av motståndet som väntar Mjällby.

FAQ – Vanliga frågor om matchen

När spelas Mjällby – Salzburg?

Matchen spelas torsdagen den 20 augusti 2026 klockan 18.00.

Var spelas matchen?

Matchen spelas på Strandvallen i Hällevik.

Var kan man se Mjällby – Salzburg?

I Sverige visas matchen på Sportbladet Play.

När spelas returen?

Salzburg – Mjällby spelas torsdagen den 27 augusti 2026 klockan 19.00 svensk tid på Red Bull Arena.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.