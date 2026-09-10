JUST NU: Djurgården körde över Haninge

Djurgårdens IF körde över IFK Haninge i svenska cupen.

Det slutade 7–1 till Dif.

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Under torsdagskvällen mötte Djurgårdens IF division två-laget IFK Haninge i kvalet till svenska cupen. Matchen spelades på Stockholms Stadion.

Dif-tränaren Jani Honkavaara valde att rotera rejält i startelvan jämfört med den tidigare ligamatchen mot Kalmar. Bland annat startade nyförvärvet Lukas Jonsson i mål samtidigt som Mikael Marques och Daryl Tschoumy-Nana bildade mittbackspar. I offensiven startade talangerna Alexander Johansson och Alexander Andersson.

Nyförvärven Angelo Agbejoye och Abdul Abdulmalik inledde på bänken.

I IFK Haninge återfanns allsvenska bekantingar som Nicklas Maripuu och Pa Dibba.

Haninge chockade Djurgården efter bara minuten spelad. Efter en tilltrasslad på hörna var Dibba påpasslig och stötte in 1–0 till division två-laget.

Efter knappa halvtimmen kvitterade Djurgården då Max Larsson prickade krysset på frispark. Strax innan halvtid tog Djurgården ledningen genom Alexander Johansson.

I den andra halvleken fick Dif-förvärven Charlie Rosenqvist och Abdul Abdulmalik äntra planen.

Med kvarten kvar av matchen tilldelades Djurgården en straffspark efter att Rosenqvist rivits ner. max Larsson klev upp för att skjuta men Haninge-keepern räddade. Då var Alexander Andersson snabb att raka in returen till 3–1. Kort senare fick Dif ännu en straffspark och då var Christos Almyras tvärsäker från elva meter.

Mot slutet rann det iväg och Alexander Johansson satte sitt andra för kvällen. Därefter fick Charlie Rosenqvist göra sitt första mål i Djurgårdströjan.

Matchen slutade 7–1 till ”Blåränderna” efter ett sista mål av Angelo Agbejoye.

Startelvor:

IFK Haninge: Björklund – Kabic, Ndure, Duranic, Georgievski – Maripuu, Söder, Bouvin, Wikström – Dibba, Lamrani

Djurgårdens IF: Jonsson – Ståhl, Marques, Tschoumy-Nana, Larsson – Langhoff, Almyras – Andersson, Johansson, Fallenius – Ringberg