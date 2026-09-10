Uppgifter: Arteta nära förlängning med Arsenal

Mikel Arteta väntas fortsätta i Arsenal.

Enligt uppgifter är tränaren nära att förlänga.

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Mikel Arteta tog Arsenal till en Premier League-titel förra säsongen.

Nu rapporterar BBC att ”Gunners” ser ut att förlänga med den spanske huvudtränaren. Förhandlingar uppger ha pågått under en tid och nu lutar allt mot att det blir ett nytt avtal.

BBC rapporterar vidare att Artetas nya kontrakt kommer att göra honom till den bäst betalda tränaren i världen. Hans nuvarande lön ligger på tio miljoner pund (cirka 129 miljoner kronor) plus fem miljoner pund vid CL-kvalificering.

Arteta tog över Arsenal 2019 och har lett laget i 357 matcher.