Uppgifter: Jo Inge Berget aktuell för återkomst

Den förre Malmö FF-spelaren Jo Inge Berget, 35, bröt nyligen med Sarpsborg.

Enligt uppgifter är norrmannen i kontakt med sin tidigare klubb Lyn.

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Jo Inge Berget lämnade Malmö FF inför säsongen 2023. Ett halvår senare anslöt den offensive pjäsen till Sarpsborg i Norge. Där tillbringade han tre år innan han tidigare i somras valde att bryta kontraktet.

Enligt norska TV2 är Berget aktuell för en ny klubb. Spelaren uppges ha fört samtal med Lyn, som huserar i den norska andraligan.

Berget är fostrad i Lyn och gjorde 38 framträdanden för A-laget. Där svarade han för åtta fullträffar och fem framspelningar.

Under sin tid i MFF noterades 35-åringen för 59 mål och 52 assist på 253 matcher.