Guide: Så ser du Red Bull Salzburg – Mjällby i Europa League-playoffet

Red Bull Salzburg tar emot Mjällby AIF i returen i UEFA Europa League-playoffet i dag, torsdagen den 27 augusti 2026.

Avspark är klockan 19.00 svensk tid på Red Bull Arena i Salzburg.

Här är allt inför matchen!

Foto: Bildbyrån

Returmötet mellan Red Bull Salzburg och Mjällby AIF avgörs under torsdagskvällen på Red Bull Arena i Salzburg. Det är den andra matchen i dubbelmötet i playoffet till UEFA Europa League, och Mjällby behöver vända ett underläge efter att Salzburg vann det första mötet med 1–0 i Hällevik.

Red Bull Salzburg – Mjällby AIF: När och var?

Plats: Salzburg, Österrike

Salzburg, Österrike Arena: Red Bull Arena

Red Bull Arena Datum: Torsdagen den 27 augusti 2026

Torsdagen den 27 augusti 2026 Avspark: Kl. 19.00 svensk tid

Red Bull Salzburg – Mjällby AIF: Var kan jag se matchen?

Streaming: Sportbladet Play

Sportbladet Play Sändningstid: Kl. 18.45 (svensk tid)

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Red Bull Salzburg – Mjällby AIF: Vad kan man förvänta sig?

Salzburg går in i returen med ett litet övertag efter 1–0-segern i det första mötet och har dessutom hemmaplan i torsdagens avgörande match. Laget har tre segrar och två oavgjorda på sina fem senaste matcher, vilket ger ett stabilt utgångsläge inför playoffets andra match.

Mjällby reser till Salzburg med press på sig att vända dubbelmötet. På de fem senaste matcherna har det blivit en seger och fyra förluster, och den svenska klubben behöver få träff direkt för att hota Salzburgs ledning.

Vid avancemang väntar ligafasen i Europa League, medan ett uttåg innebär spel i ligafasen i Conference League.

FAQ – Vanliga frågor om matchen

Var kan jag se Red Bull Salzburg mot Mjällby AIF?

Matchen visas för svenska tittare på Sportbladet Play.

När börjar Red Bull Salzburg – Mjällby AIF?

Avspark är klockan 19.00 svensk tid torsdagen den 27 augusti 2026.

Var spelas matchen?

Matchen spelas på Red Bull Arena i Salzburg.

Är det en returmatch?

Ja, det är returen i Europa League-playoffet. Salzburg vann det första mötet med 1–0.

Vad händer om Mjällby förlorar dubbelmötet?

Då går Mjällby in i ligafasen i Conference League.

Vad händer om Mjällby vinner dubbelmötet?

Då går Mjällby vidare till ligafasen i Europa League.