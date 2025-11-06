Hakšabanović efter förlusten: ”Sammanfattar vår säsong”

Malmö FF förlorade mot Panathinaikos med 0–1 efter ett mål i slutskedet.

Trots flera heta chanser och en tidig straffräddning räckte det inte för poäng.

– Vad ska man säga, olyckligt för oss, säger Sead Hakšabanović till Fotbollskanalen.

Malmö FF föll hemma mot Panathinaikos med 0-1. Detta efter Filip Đuričićs mål i den 85:e minuten.



MFF hade en hel del målchanser i matchen som borde ha resulterat i något mål. Dessutom räddade Melker Ellborg en straff i den första halvleken som höll de himmelsblå kvar i matchen. Men det räckte inte till någon poäng.

– Det sammanfattar vår säsong, vi spelar bra och slarvar i de chanserna som vi får. Vad ska man säga, olyckligt för oss. Han (Đuričić) får bollen perfekt på sin högerfot och skjuter, och bollen styrs över Melker, säger Sead Hakšabanović till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är väldigt olyckligt. Jag tror att om det hade varit vi så hade det blockerats på deras försvarare, den turen känns det som att vi har nu.



Förlusten innebar den tredje på fyra matcher i Europa League-ligafasen. MFF ligger just nu på plats 33 av 36 lag i turneringen.