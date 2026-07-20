Här är Hammarbys Europa-motstånd

Hammarby har fått sitt eventuella Europa-motstånd.

Det blir Dynamo Kyiv från Ukraina eller grekiska PAOK.

Hammarby jublar. Foto: Bildbyrån

Hammarby ställs mot den belgiska storklubben Anderlecht i den andra omgången av kvalet till Europa League i veckan. Skulle det bli ett avancemang står det nu klart vilket motstånd som väntar ”Bajen” i den nästa kvalomgången.

Det blir vinnaren i matchen mellan ukrainska Dynamo Kiev och den grekiska storklubben Paok, som är hem till bland annat svenska Taha Ali.

Hammarby är lottat att börja på bortaplan den 6 augusti.

De kunde Hammarby få möta:

Rangers FC (SCO)

Vinnaren i mötet mellan: Besiktas JK (TUR) – FC Midtjylland (DEN)

Vinnaren i mötet mellan: FC Dynamo Kyiv (UKR) – PAOK FC (GRE)

FC Salzburg (AUT)

Om det skulle bli en förlust i dubbelmötet mot Anderlecht får Hammarby en ny chans i den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Då blir det vinnaren i mötet mellan polska Raków Czestochowa och Valletta FC från Malta.

De kan Hammarby möta i ECL