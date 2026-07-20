Här är Hammarbys Europa-motstånd
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Hammarby har fått sitt eventuella Europa-motstånd.
Det blir Dynamo Kyiv från Ukraina eller grekiska PAOK.
Hammarby ställs mot den belgiska storklubben Anderlecht i den andra omgången av kvalet till Europa League i veckan. Skulle det bli ett avancemang står det nu klart vilket motstånd som väntar ”Bajen” i den nästa kvalomgången.
Det blir vinnaren i matchen mellan ukrainska Dynamo Kiev och den grekiska storklubben Paok, som är hem till bland annat svenska Taha Ali.
Hammarby är lottat att börja på bortaplan den 6 augusti.
De kunde Hammarby få möta:
- Rangers FC (SCO)
- Vinnaren i mötet mellan: Besiktas JK (TUR) – FC Midtjylland (DEN)
- Vinnaren i mötet mellan: FC Dynamo Kyiv (UKR) – PAOK FC (GRE)
- FC Salzburg (AUT)
Om det skulle bli en förlust i dubbelmötet mot Anderlecht får Hammarby en ny chans i den tredje kvalomgången till Europa Conference League. Då blir det vinnaren i mötet mellan polska Raków Czestochowa och Valletta FC från Malta.
De kan Hammarby möta i ECL
- Vinnaren i mötet mellan: NK Bravo (SVN) – KF Shkëndija (MKD)
- Vinnaren i mötet mellan: FC Santa Coloma (AND) – SK Rapid (AUT)
- Vinnaren i mötet mellan: Raków Czestochowa (POL) – Valletta FC (MLT)
- Vinnaren i mötet mellan: HNK Rijeka (CRO) – Derry City FC (IRL)
- Vinnaren i mötet mellan: FC Polissya (UKR) – F.C. Copenhagen (DEN)
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