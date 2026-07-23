Inspireras av Augustinsson: ”Jättecoolt att möta honom”

STOCKHOLM. En har varit utlandsproffs i över tio år.

En annan har länge ryktats till de stora ligorna i Europa.

Nu ställs Hammarbys Hampus Skoglund mot den tio år äldre Ludwig Augustinsson.

– Jättecoolt. Han har haft en riktigt bra karriär, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

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Hammarby drabbar under torsdagskvällen samman med Anderlecht i Europa League-kvalets andra runda.

Belgiska storklubben har dåliga minnen från Sverige med tanke på uttåget mot BK Häcken i just andra rundans Europa League-kval i fjol då svenskarna tog sig vidare på straffar.

Ludwig Augustinsson var med då och kommer vara med nu också när Hammarby står som hemmalag i dubbelmötets första holmgång.

– Varje gång jag sett honom i landslaget har han gjort det bra. Det är kul att möta andra svenskar och jag önskar honom lycka till… men inte i den här matchen, säger kapten Nahir Besara till FD med ett leende.

Lämnade allsvenskan 2014: ”Minns inte, jag var för ung”

En som sett upp till Augustinsson är den tio år yngre Hampus Skoglund.

När vänsterbacken som står noterad för 56 A-landskamper lämnade allsvenskan för utlandet 2014 var Bajens högerback Skoglund bara tio år gammal.

– Jag minns inte honom från den tiden tyvärr, jag var för ung utan det var i landslaget som jag fick upp ögonen för honom. Där såg man hur duktig han är, säger Skoglund som ser fram emot att drabba samman med Augustinsson i kväll.

– Det ska bli jättecoolt. Han har haft en riktigt bra karriär. Det blir jättekul att ställas mot honom, det är det alltid när man möter spelare som håller högsta klass.

Fotnot: Augustinsson har sedan allsvenskan med BP och IFK Göteborg representerat FC Köpenhamn, Werder Bremen, Sevilla, Aston Villa (lån) och Mallorca (lån) innan han 2023 lånades ut till Anderlecht för att sommaren därpå värvas över till belgiska storklubben permanent.