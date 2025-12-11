17-åring startar för Malmö FF borta mot Porto

Idag ställs Malmö FF borta mot Porto i Europa League.

Då ser MFF ut att behöva vinna för att ha chans på slutspel.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Med fem omgångar spelade av Europa League har Malmö FF spelat in en poäng, efter kryssmatchen mot Dinamo Zagreb i oktober.

Således ser utgångsläget inför de sista tre matcherna minst sagt tufft ut för de Himmelsblå som ska möta Porto, Röda Stjärnan och Genk.

Idag ställs man borta mot den portugisiska storklubben på Estádio do Dragão – och är i stort behov av tre poäng.

Med en dryg timme kvar till avspark har de två lagen släppt sina startelvor. Då står det bland annat klart att 17-årige Theodor Lundbergh får chansen från start för bortalaget.

Startelvor:

Porto: Costa; Martim, Bednarek, Kiwior, Moura, Pablo, Froholdt, Mora, Pepe, Borja Sainz, Samu.

Malmö FF: Olsen; Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Busuladzic, Berg Johnsen, Skogmar – Lundbergh, Haksabanovic, Soumah.





