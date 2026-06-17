JUST NU: Belgiskt motstånd igen för Bajen

Hammarby ska kvala till Europa League,

Då blev det belgiskt motstånd igen för Stockholmslaget.

”Bajen” ställs mot Anderlecht i den andra kvalomgången.

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Hammarby ställs mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Bajen går in i den andra kvalomgången och inleder på hemmaplan den 21 eller 22 juli.



Det är andra året i rad som Stockholmslaget ställs mot belgiskt motstånd i kvalet till Europa. Förra sommaren slog Hammarby, som då leddes av Kim Hellberg, ut Charleroi men föll sedan mot Rosenborg i den tredje kvalrundan.



Det blir även andra gången på kort tid som Anderlecht reser till Sverige. Förra sommaren slog BK Häcken ut belgarna på deras väg mot Conference Leagues ligafas.



Returen i Belgien spelas den 28 eller 29 juli.