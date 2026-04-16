Elliot Anderson missar returmötet efter familjetragedi

Nottingham Forest får klara sig utan Elliot Anderson i kvällens Europa League-match.

Anledningen är att han inte kommer till spel då hans mamma har gått bort.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest meddelar att Elliot Anderson inte är tillgänglig för returmötet mot FC Porto i Europa League med start 21.00 ikväll.



Klubben uttrycker sitt stöd till spelaren och hans familj i ett uttalande.



”Elliot Anderson är inte tillgänglig för kvällens match efter bortgången av hans älskade mamma, Helen. Alla i Nottingham Forest Football Club uttrycker sina djupaste kondoleanser till Elliot och hans familj efter detta mycket sorgliga besked”, skriver Forest på sina sociala medier.

Matchen är det andra mötet efter 1–1 i det första.