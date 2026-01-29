JUST NU: MFF föll i sista Europa League-matchen

Malmö FF gästade Genk i Europa League.

Matchen slutade 2–1 till Genk.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s Europa-äventyr har varit allt annat än lyckat. Skånelaget var redan utslaget ur Europa League och ställdes under torsdagen mot belgiska Genk.

När elvorna presenterades stod det klart att tränaren Miguel Angel Ramirez testar några nya namn. Bland annat fick debutanten Malte Frejd Pålsson, som ersatte en frånvarande Pontus Jansson, och Theodor Lundbergh förtroenden från start. Där till utgick målvakten Robin Olsen och ersattes av Melker Ellborg.

Det dröjde knappt fyra minuter innan Malmö FF tog ledningen. Taha Ali fick driva fram och placerade in bollen bakom Genk-keepern. minuten senare fick Genk en jättechans där japanen Ito kom fri framför mål men skottet gick långt över MFF:s kasse.

I den 24:e minuten var Melker Ellborg ute och snodde åt sig en boll. MFF-keepern stod med fötterna utanför straffområdet men händerna greppade bollen innanför linjen. En aktion som inte uppskattades av Genks supportrar.

Med bara minuter kvar av första halvlek kapade Ellborg en Genk-spelare. Domaren valde att, efter en snabb VAR-koll, döma straff till hemmalaget. Heymans klev fram och smällde in bollen från elva meter.

I den andra halvleken fanns det chanser åt båda hållen. Med dryga tjugo minuter kvar stod Ellborg för en svettig räddning när Ito kom rusande mot mål.

Med tio minuter kvar byttes Oscar Lewicki in för sina sista minuter i MFF-tröjan. Veteranen har sedan tidigare bekräftat att han lämnar klubben. Det blev dock en rejäl kalldusch för bortalaget precis efter bytet när Genks nyförvärv Konstantinos Karetsas stod för ett läckert distansmål.

Det blev inga fler mål i matchen och MFF slutar därmed på en poäng i Europa League.

Startelvor:

Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina – Heynen, Bangoura, Heymans – Steuckers, Oh, Ito

Malmö FF: Ellborg – Karlsson, Rösler, Frejd Pålsson, Lundbergh – Ali, Busuladzic, Berg Johnsen, Sigurdsson – Christiansen, Gudjohnsen





