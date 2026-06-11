Dubbla skadesmällar för Marocko – missar mästerskapet

Marocko drabbas av två tunga avbräck dagarna före VM-premiären.

Nayef Aguerd och Abde Ezzalzouli missar mästerskapet på grund av skador.

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Marockos VM-förberedelser har fått ett bakslag. Enligt flera medier tvingas både mittbacken Nayef Aguerd och yttern Abde Ezzalzouli lämna återbud till sommarens mästerskap.

Aguerd, som till vardags spelar i Marseille, har gjort 64 A-landskamper för Marocko. Ezzalzouli, tillhörande Real Betis, står noterad för 37 landskamper.

Förbundskaptenen har nu kallat in ersättare i form av Marwane Saadane från Al-Fateh och Amine Sbai från Angers.

Marocko inleder VM den 14 juni mot Brasilien. Därefter väntar gruppspelsmatcher mot Skottland och Haiti.