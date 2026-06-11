Dubbla skadesmällar för Marocko – missar mästerskapet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Marocko drabbas av två tunga avbräck dagarna före VM-premiären.
Nayef Aguerd och Abde Ezzalzouli missar mästerskapet på grund av skador.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Marockos VM-förberedelser har fått ett bakslag. Enligt flera medier tvingas både mittbacken Nayef Aguerd och yttern Abde Ezzalzouli lämna återbud till sommarens mästerskap.
Aguerd, som till vardags spelar i Marseille, har gjort 64 A-landskamper för Marocko. Ezzalzouli, tillhörande Real Betis, står noterad för 37 landskamper.
Förbundskaptenen har nu kallat in ersättare i form av Marwane Saadane från Al-Fateh och Amine Sbai från Angers.
Marocko inleder VM den 14 juni mot Brasilien. Därefter väntar gruppspelsmatcher mot Skottland och Haiti.
Den här artikeln handlar om: