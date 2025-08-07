Häcken illa ute – föll med två mål hemma mot Brann

Det blev ingen rolig historia för BK Häcken som tog emot norska Brann på Bravida arena.

Detta då man föll med 0-2 och står inför en tuff uppgift i returmötet nästa vecka.

Efter att ha besegrat belgiska Anderlecht på straffar i den andra kvalomgången i Europa League väntade norskt motstånd för BK Häcken.

Detta då man under torsdagskvällen välkomnade Brann till Bravida arena.

Där såg man också ut att få en pangstart på matchen då Isak Brusberg löpte sig fri och snyggt chippade in bollen över Brann-keepern. Däremot skulle målet, efter VAR-granskning, dömas bort för offside.

Med 13 minuter på klockan såg däremot bortalaget ut att ta ledningen då man tilldömdes en straffspark – som även den fastställdes efter VAR-granskning. Den tog Joachim Soltvedt hand om men missade målet med flera meter.

När nästan en halvtimme fotboll var spelad skulle matchens första mål komma – och detta efter slarv i hemmalaget. Silas Andersen passning hemåt var inte bra nog och friställde Saevar Magnusson som kunde lägga in 1-0 för norrmännen.

I den andra halvleken skulle saker och ting bli värre för Häcken, då man ännu en gång slarvade. Samuel Leach Holm stod för en felpassning och Saevar Magnusson kunde vika in och skjuta in sitt andra mål för kvällen.

Häcken gjorde vad de kunde för att få in ett reduceringsmål men misslyckades. Således slutade matchen med en 2-0-seger för Brann som har ett fint utgångsläge inför returen i Norge nästa vecka.