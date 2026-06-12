Han dömer Sveriges premiärmatch i VM

Natten till måndag.

Då kliver Sverige in i VM när man ställs mot Tunisien.

Nu är det klart vem som kommer döma premiären.

Foto: Alamy/Bildbyrån

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Kl 04:00 svensk tid på natten mellan söndag och måndag kliver ”Blågult” in i VM. I första matchen ställs Sverige mot Tunisien för att sedan möta Nederländerna och Japan.

Nu har det blivit officiellt vem som komma döma premiären.

Det blir argentinaren Yael Falcon Perez, som dömer Sveriges premiärmatch i Mexiko. Han har varit Fifa-domare sedan 2022 och gör i år sitt första världsmästerskap.

Vidare är argentinarna Maximiliano Del Yesso och Facundo Rodriguez assisterande domare i matchen. Juan Calderón, från Costa Rica är fjärdedomare i matchen.