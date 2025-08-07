JUST NU: Häcken med sex förändringar i elvan mot Brann

BK Häcken tar emot norska Brann på Bravida arena.

Detta i den tredje kvalomgången av Europa League.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter att ha besegrat belgiska Anderlecht på straffar i den andra kvalomgången i Europa League väntar norskt motstånd för BK Häcken.

Detta då man under torsdagskvällen välkomnar Brann till Bravida arena.

En timme innan matchen står det klart att Jens Gustafsson genomför hela sex förändringar i startelva jämfört med den mot Elfsborg i söndags.

Detta då Marius Lode, Adam Lundqvist, Samuel Leach Holm, Silas Andersen, Simon Gustafson och Amor Layouni får chansen från start.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha; Lindberg, Samuelsson, Lode, Lundqvist; Leach Holm, Andersen; Svanbäck, Gustafson, Layouni; Brusberg

Brann: Dyngeland; Pedersen, Helland, Sery Larsen, Soltvedt; Myhre, Sörensen, Kornvig; Mathisen, Magnusson, Gudmundsson