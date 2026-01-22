Malmö FF mot Röda Stjärnan – här är elvorna

Malmö FF mot Röda Stjärnan i Europa League denna torsdagskväll.

Nu inför mötet så har startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

STARTELVOR:

Malmö FF: Ellborg – Karlsson – Jansson – Rösler – Busanello – Skogmar – Lundbergh – Busuladzic – Bolin – Botheim – Ekong.

Röda Stjärnan: Matheus – Seol – Rodrigao – Veljkovic . Tiknizyan – Kostov – Elsnik – Krunic – Lucic – Arnautovic – Katai.