Malmö FF mot Röda Stjärnan – här är elvorna
Malmö FF mot Röda Stjärnan i Europa League denna torsdagskväll.
STARTELVOR:
Malmö FF: Ellborg – Karlsson – Jansson – Rösler – Busanello – Skogmar – Lundbergh – Busuladzic – Bolin – Botheim – Ekong.
Röda Stjärnan: Matheus – Seol – Rodrigao – Veljkovic . Tiknizyan – Kostov – Elsnik – Krunic – Lucic – Arnautovic – Katai.
