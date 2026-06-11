Uppgifter: Porto höjer prislappen på Deniz Gül

Intresset för Deniz Gül växer.

Nu uppges Porto ha höjt värderingen på den tidigare Hammarby-anfallaren till omkring 220 miljoner kronor.

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Deniz Gül har under en längre tid ryktats vara aktuell för flera turkiska storklubbar, däribland Besiktas och Galatasaray. Nu rapporterar portugisiska Correio da Manhã att Porto har skruvat upp prislappen på den svenske anfallaren.

Enligt uppgifterna kräver den portugisiska storklubben minst 20 miljoner euro, motsvarande cirka 220 miljoner kronor, för att ens inleda förhandlingar om en försäljning. Samtidigt ska Güls utköpsklausul ligga på 50 miljoner euro.

En framtida övergång kan även innebära ett ekonomiskt tillskott för Hammarby. Stockholmsklubben uppges ha en vidareförsäljningsklausul på 12,5 procent efter försäljningen till Porto sommaren 2024.

Sedan flytten har den 21-årige anfallaren noterats för nio mål och två assist på 67 matcher för Porto. Gül har kontrakt med klubben fram till sommaren 2029.