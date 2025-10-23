Malmös mardröm – Zagreb kvitterade på stopptid

Malmö FF mot Dinamo Zagreb.

Då tappade hemmalaget segern sent.

Detta då Zagreb kvitterade på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF mot Dinamo Zagreb i Europa League denna afton.

Bortalaget började bäst i Skåne och det var Dinamo Zagreb som skapade chanserna under den första halvan av den första halvleken. Bortalaget var på väg igenom vid ett par tillfällen, men under de inledande 25 minuterna hittade man inte fram med den där avgörande passningen.

Bortalaget fortsatte att styra tempot i matchen och i slutet av den första halvleken var man mycket nära att ta ledingen, men Ellborg lyckades styra upp bollen i ribban.

Ett mål skulle dock komma precis innan pausvilan, detta då Oscar Lewicki nickade in 1–0 till hemmalaget i 46:e minuten, målet var även det sista som hände i den första halvleken.

MFF började sedan starkt i den andra halvleken och såväl Hugo Bolin som Kenan Busuladzic var nära att utöka hemmalagets ledning till 2–0.

I mitten av den andra halvleken fick matchen avbrytas tillfälligt, detta på grund av kraftig rök efter användning av pyroteknik.

Zagreb fortsatte att pressa efter uppehållet, men Malmö FF-försvaret och Melker Ellborg stod emot bra, men tyvärr för Malmö FF räckte det inte.

I den 96:e minuten kvitterade nämligen bortalaget genom Cardoso Varela – vars mål godkändes trots misstänkt offside.

Kort efter kvitteringsmålet blåste även domaren av matchen, poängen som MFF får med sig är klubbens första i Europa League den här säsongen.

STARTELVOR:

Malmö FF: Ellborg – Stryger Larsen – Jansson – Rösler – Busanello – Bolin – Lewicki – Rosengren – Busuladzic – Ekong – Haksabanovic.

Dinamo Zagreb: Nevistic – Goda – Zajc – Beljo – Hoxha – Lisica – Valincic – Mckenna – Misic – Dominguez – Ljubcic.