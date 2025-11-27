Så ställer Malmö upp borta mot Nottingham Forest

Malmö FF ställs inför en tuff uppgift i Europa League.

Detta då man möter Nottingham Forest på bortaplan.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån



Efter fyra omgångar av Europa League har Malmö FF spelat in en poäng och befinner sig på en 33:e-plats av 36 lag.

Premier League-laget Nottingham Forest har i sin tur tagit fem poäng på lika många matcher och befinner sig åtta placeringar ovanför de Himmelsblå.

Under torsdagskvällen ställs de två lagen mot varandra på City Ground i England.

Jämför man Malmö FF:s startelva idag kontra den i den sista matchen mot Gais har fyra förändringar gjorts. Detta då Melker Ellborg har ersatt Robin Olsen, Colin Rösler har ersatt Otto Rosengren, Lasse Berg Johnsen Oscar Lewicki och Hugo Bolin Emmanuel Ekong.

Startelvor:

Nottingham Forest: Victor; Abbott, Milenkovic, Murillo, Morato – McAtee, Sangaré, Dominguez, Yates – Hudson-Odoi, Kalimuendo.

Malmö FF: Ellborg; Rösler, Jansson, Djuric – Busanello, Skogmar, Berg Johnsen, Stryger – Haksabanovic, Gudjohnsen, Bolin.