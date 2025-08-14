Så startar Häcken borta mot Brann

Man förlorade med 2-0 hemma och ska försöka vända underläge till seger i Norge.

Detta då Brann SK tar emot BK Häcken i Europa League.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Det blev ingen munter historia för Häcken som förlorade med 2-0 i hemmamötet mot Brann SK förra veckan.

Till dagens match i Norge har göteborgarna en uppförsbacke att bestiga om man vill ta sig vidare till play off i Europa League.

Med en timme till match har startelvorna offentliggjorts – och ser ut som följer:

Brann: Dyngeland; De Roeve, Helland, Pedersen, Sotvedt – Gudmundsson, Kornvig, Myhre – Mathisen, Magnusson, Haaland.

Häcken: Berisha; Lundqvist, Samuelsson, Lode, Lindberg – Gustafson, Rygaard, Andersen – Layouni, Brusberg, Svanbäck.