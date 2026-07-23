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Henrik Rydström, Hammarby. Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Hammarby mot Anderlecht

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Jakob Bergelv
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Hammarby tar emot belgiska Anderlecht i Europa League-kvalet.
Henrik Rydström gör två förädlingar i elvan.
Se laguppställningen här nedan!

260605 Henrik Rydström presenteras som ny tränare under en presskonferens med det Allsvenska fotbollslaget Hammarby den 5 juni 2026 i Stockholm.
Henrik Rydström, Hammarby. Foto: Bildbyrån

Hammarby inleder sitt Europaäventyr mot belgiska Anderlecht på hemmaplan. Matchen är en del av Europa Leagues andra kvalomgång.

Bajen har goda minnen från att mötas belgiskt motstånd i Europa. I fjol slog Stockholmlaget ut Royal Charleroi i den andra omgången av Conference League-kvalet med sammanlagt 2–1.

Anderlecht å sin sida har tämligen dåliga minnen av svenska lag. Den belgiska storklubben förlorade mot BK Häcken på straffar i samma skede av Europa Leagues kvalet förra året.

Henrik Rydström väljer att göra två förändringar från storsegern senast mot Degerfors. Victor Eriksson och Tesfaldet Tekie tar palts i elvan i förmån för Ibrahima Fofana och Oscar Johansson Schellhas.

I Anderlechts startelva återfinns den svenska vänsterbacken Ludwig Augustinsson.

Lagens startelvor

Hammarby
Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham

Anderlecht
Colin Coosemans – Ali Maamar, Léo Pétrot, Giulian Biancone, Ludwig Augustinsson – Enric Llansana, Marco Kana, Nathan Saliba, Joshua-Williame Nga Kana – Danylo Sikan, Jayden Onia-Seke

Matchen har avspark klockan 19:00 på 3Arena.

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