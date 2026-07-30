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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Hammarby gör en förändring i elvan

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Jakob Bergelv
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Läget är helt lika mellan Hammarby och Anderlecht.
Henrik Rydström gör en förändring från det första mötet.
Se elvorna här nedan.

Foto: Bildbyrån

Efter ett sen kvittering av Frank Adjei kunde Hammarby räkna hem 1–1 mot Anderlecht i det första mötet. Läget är därmed helt lika inför returen i Bryssel under torsdagen.

Nahir Besara inleder återigen på bänken för Hammarby och istället får Oscar Johansson Schellhas chansen från start. I övrigt ställer Henrik Rydström upp med samma elva som i det första mötet mot belgarna.

Lagens startelvor

Anderlecht
Kommer inom kort

Hammarby
Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Montader Madjed, Oscar Johansson Schellhas, Victor Lind – Paulos Abraham

Matchen har avspark klockan 20:30.

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