JUST NU: Hammarby gör en förändring i elvan

Läget är helt lika mellan Hammarby och Anderlecht.

Henrik Rydström gör en förändring från det första mötet.

Se elvorna här nedan.

Foto: Bildbyrån

Efter ett sen kvittering av Frank Adjei kunde Hammarby räkna hem 1–1 mot Anderlecht i det första mötet. Läget är därmed helt lika inför returen i Bryssel under torsdagen.

Nahir Besara inleder återigen på bänken för Hammarby och istället får Oscar Johansson Schellhas chansen från start. I övrigt ställer Henrik Rydström upp med samma elva som i det första mötet mot belgarna.

Lagens startelvor

Anderlecht

Kommer inom kort

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Montader Madjed, Oscar Johansson Schellhas, Victor Lind – Paulos Abraham

Matchen har avspark klockan 20:30.