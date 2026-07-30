JUST NU: Hammarby gör en förändring i elvan
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Läget är helt lika mellan Hammarby och Anderlecht.
Henrik Rydström gör en förändring från det första mötet.
Se elvorna här nedan.
Efter ett sen kvittering av Frank Adjei kunde Hammarby räkna hem 1–1 mot Anderlecht i det första mötet. Läget är därmed helt lika inför returen i Bryssel under torsdagen.
Nahir Besara inleder återigen på bänken för Hammarby och istället får Oscar Johansson Schellhas chansen från start. I övrigt ställer Henrik Rydström upp med samma elva som i det första mötet mot belgarna.
Lagens startelvor
Anderlecht
Kommer inom kort
Hammarby
Warner Hahn – Hampus Skoglund, Viktor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Tesfaldet Tekie, Markus Karlsson – Montader Madjed, Oscar Johansson Schellhas, Victor Lind – Paulos Abraham
Matchen har avspark klockan 20:30.
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