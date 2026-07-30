KFF bekräftar – nyckelspelare besöker annan klubb

Rony Jansson är påväg bort från Kalmar FF.

Högerbacken har fått tillåtelse att besöka en annan klubb.

Han missar således matchen i helgen.

Foto: Bildbyrån

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Rony Jansson har spelat samtliga minuter för Kalmar FF den här säsongen. Nu talar en del för att det inte blir så många fler.

KFF meddelar att finländaren har tillåtits besöka en klubb utomlands. Han kommer därmed inte vara tillagning när smålänningarna ställs mot BK Häcken på lördag.

Expressen har tidigare rapporterat att Jansson är nära en flytt till St. Pauli. Huruvida det är den tyska klubben som han besöker framgår inte i Kalmars uttalande.

”Mer information från föreningen kommer när det finns något att rapportera”, skriver Kalmar FF på sin hemsida.

Rony Jansson skrev på för Kalmar FF 2022 och har spelat 59 ligamatcher för klubben.

