Så startar Malmö FF mot Genk

Malmö FF gästar Genk i Europa League.

Så ställer MFF upp.

Matchen startar 21.00.

Miguel Angel Ramirez. Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s Europa-äventyr har varit allt annat än lyckat. Skånelaget är redan utslaget ur Europa League och ställs under torsdagen mot belgiska Genk.

När elvorna presenterades stod det klart att tränaren Miguel Angel Ramirez testar några nya namn. Bland annat får Malte Frejd Pålsson, som ersätter en frånvarande Pontus Jansson, och Theodor Lundbergh förtroenden från start. Där till utgår målvakten Robin Olsen och ersätts av Melker Ellborg.

I Genk är den tidigare Hammarby-anfallaren Jusef Erabi bänkad.

Startelvor:

Genk: Lawal – El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina – Heynen, Bangoura, Heymans – Steuckers, Oh, Ito

Malmö FF: Ellborg – Karlsson, Rösler, Frejd Pålsson, Lundbergh – Ali, Busuladzic, Berg Johnsen, Sigurdsson – Christiansen, Gudjohnsen