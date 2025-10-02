JUST NU: Så startar MFF mot Viktoria Plzen

Malmö FF gästar Viktoria Plzen i den andra omgången av Europa Leagues ligaspel.

Matchen startar 18.45.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF är på plats i Tjeckien för kvällens match mot Viktoria Plzen i den andra omgången av Europa Leagues ligaspel.



Anes Mravac leder Malmö FF i kväll för andra gången som huvudtränare efter Henrik Rydströms avsked.



Mravac gör två ändringar jämfört med debutmatchen mot IFK Värnamo: Otto Rosengren tillbaka på mittfältet och kapten Anders Christiansen åter i startelvan.

Sead Haksabanovic har rest hem till Sverige av privata skäl, Daniel Gudjohnsen startar på bänken, och Robin Olsen fortsätter mellan stolparna.

MFF inledde gruppspelet med en tung förlust hemma mot Ludogorets (1–2) och är nu ute efter att ta sina första poäng. Laget hoppas på en bättre prestation i Tjeckien för att hålla hoppet om avancemang vid liv.



Startelvor:



Viktoria Plzen: Jedlicka – Dweh, Jemelka, Spacil, Doski – Valenta, Cerv – Memic, Visinsky, Vydra – Durosinmi.

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren, Berg Johnsen, Bolin – Ekong, Christiansen.



