JUST NU: Så startar MFF i playoff-returen

Malmö FF har med sig en 3–0-vinst mot Sigma Olomouc.

Så ställer lagen upp i returen.

Malmö FF:s start på Europa League-resan blev en 3–0-seger mot tjeckiska Sigma Olomouc hemma på Eleda stadion.

Nu ställs de mot varandra i returen på Andruv stadion i returen. MFF går in med en stor fördel och vid en seger, kryss eller förlust med mindre än tre mål är de vidare till Europa Leagues ligafas.

I returen väljer tränaren Henrik Rydström att starta med Andrej Djuric som inte spelade i det första mötet. Där till saknas Hugo Bolin på grund av en skada. Sedan tidigare stod det klart att Arnor Sigurdsson och Marton Olsson även missar mötet.

Matchen startar 18.30

Startelvor:

Sigma Olomouc: Hruska – Hadas, Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite, Langer – Mikulenka, Janosek, Michez – Tijani

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Djuric, Busanello – Haksabanovic, Rosengren, Skogmar, Ali – Gudjohnsen