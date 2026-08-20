Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Mjällby i playoff-mötet

Author image
Arvid Larsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby ställs mot Red Bull Salzburg i playoff till Europa League.
Så formerar Karl Marius Aksum sitt lag i hemmamötet på Strandvallen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF spelar playoff till Uefa Europa League. Motståndet är österrikiska Red Bull Salzburg. I kvällens hemmamöte på Strandvallen väljer huvudtränare Karl Marius Aksum att göra tre förändringar, jämfört med segern i Allsvenskan mot IK Sirius.

De tre som kommer in i elvan är Olle Lindberg, Tony Miettinen och Max Nielsen.

Så startar Mjällby

  • Wallinder
  • Miettinen, Iqbal, Pettersson
  • Nielsen, Kjær, Gustavsson, Gustafson, Lindberg
  • Samuelsen, Bergström

Så startar Red Bull Salzburg

  • Zawieschitzky
  • Veratshnig, Boma, Zabransky, Schmid
  • Barry, Mazurek
  • Baidoo, Vertessen, Redzic
  • Tabakovic

Avspark på Strandvallen är klockan 18.00.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt