JUST NU: Så startar Mjällby i playoff-mötet

Mjällby ställs mot Red Bull Salzburg i playoff till Europa League.

Så formerar Karl Marius Aksum sitt lag i hemmamötet på Strandvallen.

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Mjällby AIF spelar playoff till Uefa Europa League. Motståndet är österrikiska Red Bull Salzburg. I kvällens hemmamöte på Strandvallen väljer huvudtränare Karl Marius Aksum att göra tre förändringar, jämfört med segern i Allsvenskan mot IK Sirius.



De tre som kommer in i elvan är Olle Lindberg, Tony Miettinen och Max Nielsen.



Så startar Mjällby

Wallinder

Miettinen, Iqbal, Pettersson

Nielsen, Kjær, Gustavsson, Gustafson, Lindberg

Samuelsen, Bergström

Så startar Red Bull Salzburg

Zawieschitzky

Veratshnig, Boma, Zabransky, Schmid

Barry, Mazurek

Baidoo, Vertessen, Redzic

Tabakovic

Avspark på Strandvallen är klockan 18.00.