JUST NU: Så startar Mjällby i playoff-mötet
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Mjällby ställs mot Red Bull Salzburg i playoff till Europa League.
Så formerar Karl Marius Aksum sitt lag i hemmamötet på Strandvallen.
Mjällby AIF spelar playoff till Uefa Europa League. Motståndet är österrikiska Red Bull Salzburg. I kvällens hemmamöte på Strandvallen väljer huvudtränare Karl Marius Aksum att göra tre förändringar, jämfört med segern i Allsvenskan mot IK Sirius.
De tre som kommer in i elvan är Olle Lindberg, Tony Miettinen och Max Nielsen.
Så startar Mjällby
- Wallinder
- Miettinen, Iqbal, Pettersson
- Nielsen, Kjær, Gustavsson, Gustafson, Lindberg
- Samuelsen, Bergström
Så startar Red Bull Salzburg
- Zawieschitzky
- Veratshnig, Boma, Zabransky, Schmid
- Barry, Mazurek
- Baidoo, Vertessen, Redzic
- Tabakovic
Avspark på Strandvallen är klockan 18.00.
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