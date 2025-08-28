MFF klara för Europa League – nytt miljonregn

Malmö FF spelade playoff-retur mot Sigma Olomouc.

Matchen slutade 2–0 till MFF (5–0 över två möten).

Nu är de vidare till Europa League.

Malmö FF slog Sigma Olomouc med 3–0 i den första playoff-matchen till Europa League. Inför returen stod det klart att MFF-trion Hugo Bolin, Martin Olsson och Arnor Sigurdsson missar matchen.

Matchen inleddes med ett jätteläge för Sigma Olomouc som i den 17:e minuten fick en chan satt spräcka nollan. Då stod MFF-keepern för en stabil räddning.

Det skulle inte bli några mål i den första halvleken.

I den andra halvleken fick MFF utdelning. Taha Ali hittade in med ett skott som tog i ribban. Då var Daniel Gudjohnsen rätt placerad och kunde peta in returbollen.

I slutet av matchen stängde inbytte Emmanuel Ekong matchen och slog in matchens andra mål. Segern innebär att MFF är vidare till Europa Leagues ligafas.

Europa League-spelet lottas imorgon, fredag 13.00.

Utöver avancemanget erhåller MFF 48 miljoner i prispengar för platsen i ligafasen. Där till får de sex miljoner från kvalmatcherna. Väl i ligafasen får Malmö FF fem miljoner kronor för en vinst och 1,66 miljoner för ett kryss.

Startelvor:

Sigma Olomouc: Hruska – Hadas, Sylla, Huk, Dumitrescu – Breite, Langer – Mikulenka, Janosek, Michez – Tijani

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Djuric, Busanello – Haksabanovic, Rosengren, Skogmar, Ali – Gudjohnsen