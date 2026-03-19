Swedberg och Starfelts Celta Vigo klara för EL-kvartsfinal

Båda har tagits ut i Graham Potters playoff-trupp.

Nu är Williot Swedberg och Carl Starfelts Celta Vigo klara för kvartsfinal i Europa League.

Detta efter att ha besegrat Lyon med 2-0 på bortaplan.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan tog Celta Vigo, som placerar sig som sexa i La Liga, emot franska Lyon i den första av två åttondelsfinaler av Europa League.

Då slutade matchen 1-1 och innebar helt jämt utgångsläge inför dagens retur i Frankrike.

På Groupama Stadium skulle det börja mycket tufft för hemmalaget när Moussa Niakhaté drog på sig ett direkt rött kort i den 20:e minuten.

Med en man mer dröjde det innan Celta Vigo fick hål på sina motståndare. Men, i den 61:a minuten, såg Javi Rueda till att ta ledningen i dubbelmötet och placera Vigos ena fot i kvartsfinal. På tilläggstid i den andra akten såg även Ferran Jutglà till att dubbla bortalagets ledning.

2-0-segern innebär att Celta Vigo avancerade i turneringen. Både Williot Swedberg och Carl Starfelt, som båda togs ut i Sverige play off-trupp i går, byttes ut strax efter paus med varsitt gult kort.