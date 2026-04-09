JUST NU: Williot Swedberg startar i Europa League

Celta Vigo ställs mot Freiburg i Europa League-kvartsfinal.

Sedan tidigare stod det klart att Carl Starfelt missar matchen för den spanska klubben. Däremot finns det en annan svensk representant i startelvan i Williot Swedberg.

Noterbart är att den forne Hammarby-spelaren Joseph Aidoo startar i Celta Vigos försvar.

Matchen startar 21.00.

Startelvor:

Freiburg: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggstein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic

Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Aidoo, Alonso – Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza – Jutgla, Swedberg – Iglesias