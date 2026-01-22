Kaosscener i Europa League – match uppskjuten i nästan en timme
Utrecht mot Genk i Europa League denna torsdagskväll.
Matchen skulle ha sparkat igång vid 21:00, men den var inte igång förrän vid 21:50.
Detta efter att kravallpolis fått tömma bortasektionen.
Mötet mellan Utrecht och Genk i Europa League denna torsdagskväll fick skjutas upp rejält.
Matchen var tänkt att börja vid 21:00, men matchen kom inte igång förrän vid 21:50.
Anledningen till detta var enligt Het Laatste Nieuws att ett stort antal Genk-supportrar tog sig förbi säkerhetskontrollen för att ta plats i bortaklacken innan matchen startade.
Kravallpolis fick då kliva in på bortasektionen och tömma den.
På grund av detta så beslutades det att matchen spelades helt utan Genk-supportrar på läktaren.
