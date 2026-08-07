Ken Semas smäll: Utvisad i förlusten

Ken Sema började på bänken i europakvalet mot RB Salzburg. Sedan fick svensken rött kort.

Salzburg vann matchen med 1–0

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Cypriotiska Pafos ställs mot RB Salzburg från Österrike i kvalet till Europa League. När dubbelmötet inleddes i Salzburg fanns inte svenske Ken Sema med i Pafos startelva.



Sema blev sedan inbytt strax före halvtid, men fick aldrig spela klart matchen. 32-åringen drog nämligen på sig ett rött kort i slutminuterna, efter att ha tilldömts två gula kort.



Det andra gula kortet dömdes efter att Sema snöpligt sparkat ner en motståndare som han misstog för bollen. Salzburg vann matchen med 1–0, Haris Tabakovic avgjorde sent för hemmalaget.



Returen spelas torsdagen den 13 augusti. Då är Ken Sema Avstängd.