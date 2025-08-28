Klart: De kan MFF möta i Europa League

Malmö FF är vidare till Europa Leagues ligafas.

Nus tår det klart vilka deras motståndare kan bli.

Under torsdagen stod det klart att Malmö FF är vidare till ligaspel i Europa League efter att ha besegrat tjeckiska Sigma Olomouc.

Under fredagen kommer ligafasens spelschema att lottas. MFF kommer att ställas mot två olika klubbar från varje seedningspott. Nu har potterna fastställts.

Hela seedningslistan ser du här:

Pott 1:

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Real Betis

Red Bull Salzburg

Aston Villa

Pott 2:

Fenerbahce

Braga

Röda Stjärnan

Lyon

Paok

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

Pott 3:

Young Boys/ Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

FSCB

Nice

Pott 4:

Bologna/ Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmö FF

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Brann



