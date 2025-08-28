Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: De kan MFF möta i Europa League

Malmö FF är vidare till Europa Leagues ligafas.
Nus tår det klart vilka deras motståndare kan bli.

Under torsdagen stod det klart att Malmö FF är vidare till ligaspel i Europa League efter att ha besegrat tjeckiska Sigma Olomouc.

Under fredagen kommer ligafasens spelschema att lottas. MFF kommer att ställas mot två olika klubbar från varje seedningspott. Nu har potterna fastställts.

Hela seedningslistan ser du här:

Pott 1:
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Red Bull Salzburg
Aston Villa

Pott 2:
Fenerbahce
Braga
Röda Stjärnan
Lyon
Paok
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv

Pott 3:
Young Boys/ Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FSCB
Nice

Pott 4:
Bologna/ Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö FF
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann


