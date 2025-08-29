Klart: Motstånden som väntar Malmö FF i Europa League
För andra året i rad väntar Europa League-spel för Malmö FF.
Denna fredag har det lottats vilka de ställs mot i ligafasen.
Bland annat väntar en repris på Europacupfinalen från 1979 då Malmö ställs mot Nottingham Forest.
Efter uttåget ur Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn gjorde Malmö FF processen kort med tjeckiska Sigma Olomouc.
MFF vann dubbelmötet med totalt 5–0 och säkrade således en plats i ligafasen i Europa League.
Denna fredag har det lottats vilka MFF ställs mot i ligafasen och följande motståndare väntar Skåneklubben:
Dinamo Zagreb (hemma)
Porto (borta)
Röda Stjärnan (hemma)
Viktora Plzen (borta)
Ludogorets (hemma)
Nottingham Forest (borta)
Panathinakos (hemma)
Genk(borta)
