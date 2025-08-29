Klart: Motstånden som väntar Malmö FF i Europa League

För andra året i rad väntar Europa League-spel för Malmö FF.

Denna fredag har det lottats vilka de ställs mot i ligafasen.

Bland annat väntar en repris på Europacupfinalen från 1979 då Malmö ställs mot Nottingham Forest.

Efter uttåget ur Champions League-kvalet mot FC Köpenhamn gjorde Malmö FF processen kort med tjeckiska Sigma Olomouc.

MFF vann dubbelmötet med totalt 5–0 och säkrade således en plats i ligafasen i Europa League.

Denna fredag har det lottats vilka MFF ställs mot i ligafasen och följande motståndare väntar Skåneklubben:

Dinamo Zagreb (hemma)

Porto (borta)

Röda Stjärnan (hemma)

Viktora Plzen (borta)

Ludogorets (hemma)

Nottingham Forest (borta)

Panathinakos (hemma)

Genk(borta)