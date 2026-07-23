LIVE: Hammarby – Anderlecht

Den belgiska storklubben Anderlecht gästar Hammarby under onsdagen.

Matchen är en del av Europa Leagues andra kvalomgång.

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Hammarby inleder sitt Europaäventyr mot belgiska Anderlecht på hemmaplan. Matchen är den första av två i Europa Leagues andra kvalomgång.

Bajen har goda minnen från att mötas belgiskt motstånd i Europa. I fjol slog Stockholmlaget ut Royal Charleroi i den andra omgången av Conference League-kvalet med sammanlagt 2–1.

Anderlecht å sin sida har lite mindre lyckliga minnen av att ställas mot svenska lag. Den belgiska storklubben förlorade mot BK Häcken på straffar i samma skede av Europa Leagues kvalet förra året.

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