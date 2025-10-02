LIVE: Viktoria Plzen – Malmö FF
Malmö FF gästar Viktoria Plzen i den andra omgången av Europa Leagues ligaspel.
Matchen startar 18.45.
Omgång två av ligaspelet i Europa League är här.
Malmö FF har rest till Tjeckien där Viktoria Plzen står för motståndet.
MFF förlorade den första matchen i ligaspelet när man på hemmaplan ställdes mot Ludogorets (1-2).
I kväll väntar en ny match där svenskarna hoppas kunna ta poäng.
