Foto: Bildbyrån

LIVE: Viktoria Plzen – Malmö FF

Moa Jansson
Webbredaktör
Malmö FF gästar Viktoria Plzen i den andra omgången av Europa Leagues ligaspel.
Matchen startar 18.45.
Omgång två av ligaspelet i Europa League är här.

Malmö FF har rest till Tjeckien där Viktoria Plzen står för motståndet.

MFF förlorade den första matchen i ligaspelet när man på hemmaplan ställdes mot Ludogorets (1-2).

I kväll väntar en ny match där svenskarna hoppas kunna ta poäng.

