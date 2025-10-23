Malmö FF tar emot Dinamo Zagreb – här är elvorna

Malmö FF tar emot Dinamo Zagreb i Europa League.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har gått tungt i Europa League.

Inför kvällens möte med Dinamo Zagreb så har Skåneklubben två raka förluster i turneringen.

Ikväll ställs man som sagt mot Dinamo Zagreb på Eleda Stadion och inför det mötet så har nu startelvorna släppts.

Noterbart är att Robin Olsen helt och hållet är utanför Malmö FF:s trupp.

STARTELVOR:

Malmö FF: Ellborg – Stryger Larsen – Jansson – Rösler – Busanello – Bolin – Lewicki – Rosengren – Busuladzic – Ekong – Haksabanovic.

Dinamo Zagreb: Nevistic – Goda – Zajc – Beljo – Hoxha – Lisica – Valincic – Mckenna – Misic – Dominguez – Ljubcic.