Mardrömmen: Japans lagkapten missar VM

Sveriges motståndare Japan har drabbats av ett stort bakslag.

Lagkaptenen Wataru Endo är skadad och missar VM.

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Liverpool– och Japans Wataru Endo missade slutet av säsongen med Liverpool på grund av en fotskada som opererades i februari.

33-åringen var tillbaka när Japan träningsspelade den 31 maj mot Island med blev utbytt i halvtid efter en smäll mot foten.

Nu kommer dystra besked.

Lagkaptenen Wataru Endo missar VM. Det bekräftar tekniska direktören Masakuni Yamamoto, enligt japanska medier.

– Efter en rapport från det medicinska teamet fattade förbundskaptenen det slutgiltiga beslutet, säger Masakuni Yamamoto enligt Sponichi.

I stället kallas Shuto Machino från Borussia Mönchengladbach in i laget och Ko Itakura tar över lagkaptensbindeln.

Sverige och Japan möts i den sista gruppspelsmatchen. Den spelas den 26 juni 01.00.