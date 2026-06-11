Mardrömmen: Japans lagkapten missar VM
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Sveriges motståndare Japan har drabbats av ett stort bakslag.
Lagkaptenen Wataru Endo är skadad och missar VM.
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Liverpool– och Japans Wataru Endo missade slutet av säsongen med Liverpool på grund av en fotskada som opererades i februari.
33-åringen var tillbaka när Japan träningsspelade den 31 maj mot Island med blev utbytt i halvtid efter en smäll mot foten.
Nu kommer dystra besked.
Lagkaptenen Wataru Endo missar VM. Det bekräftar tekniska direktören Masakuni Yamamoto, enligt japanska medier.
– Efter en rapport från det medicinska teamet fattade förbundskaptenen det slutgiltiga beslutet, säger Masakuni Yamamoto enligt Sponichi.
I stället kallas Shuto Machino från Borussia Mönchengladbach in i laget och Ko Itakura tar över lagkaptensbindeln.
Sverige och Japan möts i den sista gruppspelsmatchen. Den spelas den 26 juni 01.00.
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