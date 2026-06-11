Klart: Mourinho presenterad av Real Madrid

José Mourinho återvänder till Real Madrid.

Det står klart under torsdagskvällen.

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José Mourinho har lämnat Benfica och den portugistiska klubben bekräftade tidigare i veckan att Real Madrid köpt loss tränaren.

I dag, torsdag, presenterades Mourinho som Real Madrids nye tränare.

Portugisen skriver på ett kontrakt som sträcker sig över till juni 2029, och påbörjar ditt nya uppdrag den 13 juli.

José Mourinho tränade Real Madrid 2010-2013 och vann en ligatitel, en cuptitel och en supercuptitel i klubben.

Därefter har han lett Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbache och senast Benfica.