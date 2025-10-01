MFF-stjärnan missar EL-matchen: ”Privata skäl”

Sead Haksabanovic missar Malmö FF:s Europa League-match mot Viktoria Plzen.

Enligt Expressen reser stjärnan hem till Sverige.

– Det är på grund av privata skäl, säger presskommunikatör Frida Ardemark till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen ställs Malmö FF mot tjeckiska Viktoria Plzen i Europa Leagues andra ligaomgång. Då får MFF klara sig utan en offensiv nyckelpjäs.

Enligt Expressen har Sead Haksabanovic lämnat laget i Tjeckien och rest hem till Sverige. Stjärnan saknades på den matchförberedande träningen under onsdagen.

– Sead har rest hem och lämnat samlingen på grund av privata skäl, säger Frida Ardemark, presskommunikatör i Malmö FF, till tidningen.

Malmö FF förlorade den första ligamatchen mot Ludogorets. Mötet mellan MFF och Viktoria Plzen startar klockan 18:45 under torsdagen.