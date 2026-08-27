Mjällby utklassade – klara för Conference League

Mjällby lyckades inte hämta upp underlaget mot Red Bull Salzburg.

Österrikarna van övertygande över två matcher och är klara för Europa League.

För Mjällbys del väntar Conference League framöver.

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Mjällby såg länge ut att få med sig ett mållöst resultat inför returen mot Red Bull Salzburg. Men ett sent självmål innebar att de svenska mästarna behövde vinna på bortaplan för att avancera till Europa League.

Det berget skulle visa sig vara för högt för Blekingelaget.

Efter lite mer än tio minuter håller hemmalaget på att ta ledningen. Mads Enggård tappar bollen i ett farligt läge och Haris Tabakovic missar därefter den avgörande passningen.

Red Bull Salzburg fortsatte att trycka på i den första halvleken med Mjällby lyckades hålla 0–0. Det dröjde dock inte mer än en kvart efter paus innan hemmalaget tog ledningen. Robin Wallinder lämnade en skottretur som Karim Konaté snappade upp och satte i mål.

Några minuter senare utökade Red Bull och även nu var det Karim Konaté som höll sig framme. Ivorianen tog emot en passning från Edmund Baidoo och nickade in 2–0. Kort därpå behövde mittfältaren bäras ut på bår efter att lagt sig ner i gräset.

Med tio minuter kvar av matchen punkterade den bosniska forwarden Haris Tabakovic definitivt matchen med sitt 3–0-mål. Red Bull Salzburg är därmed vidare till Europa League efter totalt 4–0.

Mjällby får istället fokusera på Conference League till hösten. Lottningen till turneringen går av stapeln under fredagen.

Lagens startelvor

Red Bull Salzburg

Christian Zawieschitzky – Nikolas Veratschnig, Kévin Boma, Valentin Zabransky, Dominik Schmid – Bartosz Mazurek, Abubakr Barry – Damir Redzic, Karim Konaté, Edmund Baidoo – Haris Tabakovic

Mjällby

Robin Wallinder – Tony Miettinen, Axel Norén, Tom Pettersson – Max Nielsen, Jesper Gustavsson, Mads Enggård, Villiam Granath – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Viktor Gustafson