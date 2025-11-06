Molins dröm har blivit sann: ”Velat det här länge”

Guillermo Molins gjorde tre sejourer i Malmö FF, men hade också ett lyckat utlandsäventyr i Panathinaikos.

Nu möts klubbarna i kvällens Europa League-omgång – och ”Gische” kommer finnas på plats.

– Jag har velat se den här matchen länge, till och med när jag spelade ville jag att MFF och Panathinaikos skulle mötas. Klart det blir speciellt, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

2022 avslutade Guillermo Molins fotbollskarriären i Sarpsborg. Tiden i Norge innebar att han under sitt vuxna fotbollsliv betade av proffsspel i totalt fem länder: Norge, Belgien, Spanien, Kina och Grekland. Just tiden i Grekland och storklubben Panathinaikos ligger Molins extra varmt om hjärtat och i kväll kommer Landskrona Bois akademitränare att finnas på plats för att se grekerna – mot ”sitt” Malmö FF.