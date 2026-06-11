Officiellt: Earps lämnar PSG – kan flytta hem

Målvakten Mary Earps, 33, lämnar Paris Saint-Germain FC.

Hon lämnar i samband med att kontraktet löper ut.

Nu ryktas den förre detta landslagsmålvakten hem till England.

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Den 33-åriga målvakten Mary Earps som en gång i tiden var världens bästa målvakt lämnar nu Frankrike, Paris och Paris Saint-Germain. Hon har under denna säsong stått för en imponerade säsong med 12 hållna nollor och bara 18 insläppta mål.

Den förre landslagsmålvakten ryktas nu hem till England och London City Lionesses där hon kan bli lagkamrat med Kosovare Asllani.

Earps har tidigare spelat i Manchester United och Wolfsburg.