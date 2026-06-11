Uppgifter: Galatasaray intresserade av Leao

Rafael Leao bekräftade tidigare i år att han lämnar AC Milan.

Nu kommer uppgifter om att Galatasaray ät intresserade.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

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För några veckor sedan bekräftade Rafael Leao själv att han skulle lämna AC Milan efter säsongens slut.

Sedan dess har intresse kommit från England och Saudiarabien men nu kommer nya uppgifter.

Transferjournalisten Nicolo Schira uppger att det finns intresse från Turiket och närmare bestämt Galatasaray. Den turkiska klubben ska enligt uppgifterna vara väldigt intresserade och erbjuder ett kontrakt som stäcker sig till 2030.