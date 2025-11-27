NORDQVIST: Hur motiverade är egentligen Malmö FF?

En poäng på fyra matcher.

Fyra matcher återstår – varav tre på bortaplan.

Med tanke på vilken skitsäsong Malmö FF haft är känslan att spelarna helst bara vill iväg på semester.

Frågan är med andra ord hur motiverade laget är inför ruskigt tuffa Nottingham Forest på bortagräs i kväll?

Foto: Bildbyrån

Paulos Abraham i Hammarby skickar ut bilder från Bahamas, Johan Hove i AIK ska till Dubai.

Malmö FF:s spelare? Gnugg i Europa League med en tränare i Anes Mravac som oavsett om det blir Middlesbrough eller ej som Kim Hellbergs assisterande inte blir kvar i himmelsblått.

Jag tror hellre Pontus Jansson och övriga himmelsblåa spelare glassar på Bahamas än åker runt i Europa på förlorarturné. För det är vad jag tror kommer hända.

MFF har en poäng på fyra matcher i höstens Europa League, den poängen kom hemma mot Dinamo Zagreb. Annars har det blivit förluster på hemmaplan mot Ludogorets och Panathinaikos samt en rejäl käftsmäll med 0-3 i baken på tjeckisk mark mot Viktoria Plzeň.

Ni hör själva. Tre av fyra matcher hittills har spelats hemma där MFF brukar vara betydligt bättre än på bortaplan. Ändå bara en poäng så här långt och nu väntar tre av fyra återstående matcher i Europa League på bortaplan. Det är förstås god natt.

Närmast väntar Nottingham Forest i kväll, ett Forest som jag såg vara riktigt bra borta mot Real Betis i premiären. Då ska ni veta att det inte är många lag som kommer till Andalusien och imponerar. Det blev 2-2 i Sevilla då och sedan dess har engelsmännen visserligen torskat mot stora skrällen Midtjylland (danskarna har gått rent så här långt) för att sedan vinna mot Porto och kryssa borta mot Sturm Graz.

Foto: Bildbyrån

”Chockade hela fotbollseuropa – dömt att misslyckas”

Så sent som i lördags chockade Forest hela fotbollseuropa genom att krossa Liverpool med 3-0 på Anfield och att MFF nu ska spela boll på brittisk mark mot detta Forest ser jag som dömt till att misslyckas.

Därefter ska skåningarna om några veckor resa till Portugal och drabba samman med ovannämnda Porto. Även det ett riktigt svårt uppdrag – och då har MFF inte varit igång med allsvenskan på över en månad.

Efter matchen i Portugal 11 december får MFF-spelarna äntligen lite ledighet och när Europa League kickar i gång igen i slutet av januari står klubben troligen med en ny permanent tränarlösning när de himmelsblåa ska ta emot Röda Stjärnan på Eleda innan Genk väntar på bortaplan.

Visst låter Genk bekant? Det var på belgisk mark MFF inledde sitt framgångsrika Europa League-äventyr 2018 som ledde till en sextondelsfinal mot Chelsea, men just i gruppspelspremiären mot Genk på bortagräs blev det förlust med 2-0 innan det i returen på Eleda blev 2-2 där Oscar Lewicki och Marcus Antonsson hämtade upp belgarnas 2-0-ledning. Vem som lirade i Genk på den tiden? Arsenals Leandro Trossard.

Nåväl, nog om nostalgi. Jag är rädd att MFF kan göra en motsatt Midtjylland och inte ta en enda poäng i återstående fyra matcher. Kanske att man hemma mot Röda Stjärnan kan utmana, men borta mot Forest, Porto och Genk blir det som sagt tufft. Väldigt tufft.