Pustar ut efter atmosfären på 3Arena: ”Gjorde det svårt”

STOCKHOLM. Han var nyligen La Liga-spelare.

Nu pustar Léo Pétrot ut efter att sitt nya lag Anderlecht klarat 1-1 mot Hammarby.

– Deras supportrar och spelare gjorde det svårt för oss, det var en väldigt bra atmosfär här, säger fransmannen till FotbollDirekt.

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Anderlecht såg ut att resa hem till Belgien med en 1-0-viktoria inför returen i Europa Leagues andra kvalrunda.

Men i 89:e minuten kvitterade Hammarby genom inhopparen Frank Junior Adjei och därmed är det vidöppet till nästa vecka.

Trots att belgiska storklubben tappade segern i slutskedet reser nyförvärvet från La Liga-klubben Elche, Léo Pétrot, tillbaka till Bryssel med viss belåtenhet.

– Det här var en svår match för oss. Vi mötte ett lag som är riktigt bra, speciellt på deras egna arena. Vi visste att det skulle bli svårt, 1-1 är inget dåligt resultat för oss, säger mittbacken till FotbollDirekt och fortsätter:

– Sedan är det klart att vi blev besvikna över det sent insläppta målet, men nej, 1-1 är inget dåligt resultat.

Tror du att ni löser avancemanget på hemmaplan nästa vecka?

– Vi har en vecka på oss att ladda upp. Nu spelar vi hemma och vi kommer ha stort stöd bakom oss. Vi kommer vara redo.

Vad säger du om inramningen som Hammarby skapade här i dag?

– Det var väldigt bra atmosfär på en väldigt bra arena. Deras supportrar och spelare gjorde det svårt för oss, avslutar 29-åringen för FD efter 1-1-matchen inför närmare 24 000 åskådare på 3Arena.