Räddade Bajen i 89:e – vidöppet inför returen

STOCKHOLM. Danylo Sikans drömfrispark ribba in såg ut att bli matchens enda i Europa League-kvalet mot Hammarby, men inhopparen Frank Junior Adjei ville annat.

Bara minuter efter sitt inhopp vräkte han in kvitteringen i 89:e.

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Ljummen julikväll och kokande läktartryck.

Men på planen kunde Hammarby inte ge de närmare 24 000 åskådare en seger.

Belgiska storklubben Anderlecht, som så sent som förra sommaren slogs ut av BK Häcken i Europa Leagues andra kvalrunda, gjorde nu en desto bättre match då de i inledningen av första halvlek var tämligen överlägsna.

En stolpträff räddade Hammarby i tredje minuten, men två minuter senare fick hemmalaget inte samma hjälp och ribba in sköt Danylo Sikan den drömfrispark som såg ut att bli matchens enda mål inför returen i Bryssel om en vecka.

Men Bajen fick en biljett in i matchen när Nathan-Dylan Saliba åkte på sitt andra gula kort i 79:e minuten och visades ut.

Henrik Rydström slängde in Frank Junior Adjei med fyra minuter kvar av ordinarie tid och i 89:e minuten vräkte han in kvitteringen i nättaket.

Därmed är det vidöppet inför returen på belgisk mark i Europa League-kvalets andra runda.