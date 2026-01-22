Sancho hjälte för Villa – Lindelöf från start

Jadon Sancho visade vägen för Aston Villa denna kväll.

Engelsmannen stod för matchens enda mål mot Fenerbahçe.

Victor Nilsson Lindelöf startade och spelade hela matchen.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa knep en ny seger i Europa League denna torsdagskväll.

Birmingham-klubben vann med 1–0 borta mot Fenerbahçe denna torsdagskväll.

Jadon Sancho stod för matchens enda godkända mål i mitten av den första halvleken. Fullträffen var engelsmannens första för säsongen.

I den andra halvleken hade hemmalaget bollen i mål vid två tillfällen, men målen dömdes bort vid båda tillfällen.

I Aston Villa startade Victor Nilsson Lindelöf och svensken spelad hela matchen.

En omgång återstår av ligafasen i Europa League, i den avslutande omgången ställs Aston Villa mot Red Bull Salzburg. Birmingham-klubben är dock redan klara för slutspel i Europa League efter kvällens seger.