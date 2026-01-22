Sancho hjälte för Villa – Lindelöf från start
Jadon Sancho visade vägen för Aston Villa denna kväll.
Engelsmannen stod för matchens enda mål mot Fenerbahçe.
Victor Nilsson Lindelöf startade och spelade hela matchen.
Aston Villa knep en ny seger i Europa League denna torsdagskväll.
Birmingham-klubben vann med 1–0 borta mot Fenerbahçe denna torsdagskväll.
Jadon Sancho stod för matchens enda godkända mål i mitten av den första halvleken. Fullträffen var engelsmannens första för säsongen.
I den andra halvleken hade hemmalaget bollen i mål vid två tillfällen, men målen dömdes bort vid båda tillfällen.
I Aston Villa startade Victor Nilsson Lindelöf och svensken spelad hela matchen.
En omgång återstår av ligafasen i Europa League, i den avslutande omgången ställs Aston Villa mot Red Bull Salzburg. Birmingham-klubben är dock redan klara för slutspel i Europa League efter kvällens seger.
